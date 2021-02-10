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Türkiye uzaya kadın astronot mu gönderecek? Bakan Varank, 'Erdoğan'ın gönlünden geçiyor' dedi

10.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye uzaya kadın astronot mu gönderecek? Bakan Varank, 'Erdoğan'ın gönlünden geçiyor' dedi

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam duyurduğu Türkiye Uzay Ajansı'nın programıyla ilgili "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Türkiye Uzay Ajansı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

KADIN ASTRONOTMU UZAYA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız.

Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

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