HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çeteye Bulgaristan’da operasyon

Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çeteye Bulgaristan’da operasyon

02.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon kapsamında Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çete çökertilirken, 6 kişi tutuklandı.ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri, Türkiye üzerinden ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye ortak operasyon gerçekleştirdi.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon kapsamında Türkiye üzerinden ABD’ye eroin sevkiyatı yapan çete çökertilirken, 6 kişi tutuklandı.
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri, Türkiye üzerinden ABD’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye ortak operasyon gerçekleştirdi. Bulgaristan Özel Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çete üyesi 6 kişinin tutuklandığı, büyük bir uyuşturucu sevkinin küçük bir bölümü olan 20 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi.
Tutuklanan 6 kişiden 3’ünün Bulgaristan vatandaşı, 2’sinin Sırbistan ve diğerinin de Makedonya-Bulgaristan çifte vatandaşlığa sahip olduğu kaydedildi.
Operasyonda Bulgaristan genelinde çok sayıda ev ve otomobilde arama yapıldığı, büyük miktarda eroin ve suç unsuru delillerin ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucuyu Türkiye ve Bulgaristan üzerinden çeşitli Batı Avrupa ülkelerine aktaran şebekenin oradan da ABD’ye sevk ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitti!Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitti!
29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?29 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 29?

En Çok Okunan Haberler

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Son dakika... Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

12 milyon TL'lik vurgun! Hastaların kimlik bilgilerini kullanmışlar

Dudak uçuklatan vurgun! Hastaların kimlik bilgilerini kullanmışlar

Marmara Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Selahattin Akkuş ölü bulundu

Selahattin Akkuş ölü bulundu

Tekirdağ’da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor

Sel orayı da vurdu: İki ilçe arasında ulaşım koptu

Köylü- çiftçi yapılandırma tarihi 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, bitti mi?

Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.