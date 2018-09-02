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Türkiye üzerinden hacca giden Suriyeliler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden 340 Suriyeli hacıdan 14'ü Türkiye üzerinden ülkesine döndü

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve İdlib'den gelerek Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden 340 Suriyeli hacıdan 14'ü ülkesine döndü.

Kutsal topraklardan dönen 14 Suriyeli hacı, Hatay Havalimanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerince karşılanarak Kilis'e getirildi.

Kilis Koordinasyon Merkezinde kendileri için düzenlenen karşılama törenine katılan hacılar, yakınlarıyla buluşma anında duygusal anlar yaşadı.

Hacılardan Yasir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş rağmen Türkiye sayesinde hacca gidebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Kutsal topraklarda gördüklerinden ve yaşadıklarından çok etkilendiğini anlatan Muhammed, şunları dile getirdi:

"Orada sürekli ülkemize ve halkımıza dua ettik. Allah'ın bir an önce bizi başımızdaki belalardan, diktatörden, kafirlerden, zalim Esed'den kurtarmasını umut ediyoruz. İnşallah insanlarımızın hepsi vatanına, evlerine döner ve huzur olur, herkes rahat rahat yaşar. Türkiye için çok dua ettik. Türkiye'nin durumunu biliyoruz, kafirlerin hepsi Türkiye'ye karşı gizli savaşa başladı. Orada Türk devletine, milletine ve Erdoğan'a çok dualar ettik. Allah kafirlerin planını bir bir bozar bir gün Türk halkı da huzura refaha kavuşur diye."

Gittikleri yerde dünyanın çeşitli bölgelerinden milyonlarca insanın kutsal topraklarda siyah beyaz ayırımı olmadan yan yana namaz kıldığını gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed, "Orada Peygamberimizin verdiği mücadeleyi bizde burada yapmalıyız. Vatanı ve toprağı sevmeliyiz, Müslümanlar olarak birbirimizi daha fazla sevmeliyiz." dedi.

Şeyho Hamido da 10 yıldır hacca gidebilmek için beklediğini ancak bu yıl Türkiye'nin girişimiyl gerçekleştiğini aktararak, yaşadığı duygunun tüm Müslümanlara nasip olması için duacı olduğunu söyledi.

Münzir Sallumi de gittiği her yerde başta Türkiye ve Suriye olmak üzere tüm Müslüman alemi için dua ettiğini ifade etti.

Suriyeli hacılar konuşmaların ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.

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Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi İdlib İHH İlk kafile Türkiye üzerinden kutsal topraklara giden Suriyeli hacılar

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