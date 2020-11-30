Türkiye: Uzmanlar tam kapanma talep ediyor

Bulaşın önünü kesmenin yolu ise tam kapanmadan geçiyor.2020’ye damgasını vuran Covid-19 pandemisi, yılın son ayına girerken dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye’de de vaka sayıları her geçen gün artıyor, sağlık çalışanları acil önlemler alınmasını talep ediyor. Uzmanlara göre, tam kapanma olmadan vaka sayılarını düşürmek mümkün değil.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Sakarya, tam kapanma olmadan bulaşın azaltılamayacağını söylüyor. “Böyle bir dönemde insan hareketliliğini, insan temasını minimuma indirmek şart. Şu anda yapılması gereken tam kapanma. En az iki haftalık bir süreyle bunu yapmazsak daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecek” diyor.

“Tam kapanma kaçınılmaz”

Türkiye’de Mart ayında ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından sonra hükümet bulaşı önlemeye yönelik tedbirler aldı. Okullar yüz yüze eğitime son verdi, sokağa çıkma kısıtlamaları hayata geçirildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş-çıkış yasağı ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vaka sayılarının düşmesiyle 1 Haziran’da normalleşme sürecine girildi. Yeme-içme mekanları, alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Prof. Dr. Sakarya, normalleşme sürecine girilmesiyle Temmuz ayından beri vakaların artışta olduğunu, Ekim ayından bu yana ise artışın önlemez olduğunu ifade ediyor. “Bu dönemde tam kapanmayı yapmak kaçınılmaz, zaman kaybediyoruz aslında. Her geçen gün gereksiz yere insanlar hastalanıyorlar ve ölüyorlar” diyor.