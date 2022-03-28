Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 12-18 Mart haftalık vaka haritası açıklandı mı? İşte illere göre vaka sayıları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta sosyal medya hesabında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaşıyor. Bakan Koca bugün yaptığı açıklamada 12-18 Mart 2022'nin illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Türkiye vaka sayısı kaç oldu? 12-18 Mart illere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte koronavirüs salgınında vaka sayılarına ilişkin son durum ve detaylar...

TÜRKİYE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."



