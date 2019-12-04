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Türkiye Vakıflar Bankasının A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 00:42 | Son Güncelleme

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Hazineye devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler Hazineye devredildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.

Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

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Cumhurbaşkanı kararı hazine Resmi Gazete Türkiye Vakıflar Bankası

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