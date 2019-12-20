Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü heyetinden Arnavutluk ziyareti

TİRAN (AA) - Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve beraberindeki heyet, İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin restorasyon görüşmeleri ve farklı konularda Arnavut yetkililerle görüşmek için başkent Tiran'a ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile Vakıflar Genel Müdürlüğü heyeti, Kültür Bakanı Elva Margariti ile İşkodra'daki Kurşunlu Camisi'nin restorasyon projesini görüştü.

Margariti, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye heyetiyle sadece Kültür Bakanlığının değil bölgede yaşayanlar için de bir ihtiyaç olan Kurşunlu Camisi'ndeki çalışmaların başlaması anlaşmasını görüştüklerini söyledi.

Anlaşmanın yasal yönlerini konuştuklarını kaydeden Margariti, "Böylesi özel bir kurumun burada bulunmasından dolayı minnettarız. Bizim için daha fazla öğrenmek, tecrübe alış verişi hatta farklı alanlarda iş birliği için iyi bir imkan olacak." diye konuştu.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremden sonra Türk devletinin yardımları hakkında da konuşan Margariti, "Gerek hasar tespiti için gelen uzmanlar, gerekse Türk devletinin vaat ettiği 500 konutun inşa edileceği uygun bölgeyi belirlemeye gelen uzmanlar olsun bize çok büyük yardım sağladılar. Her gün devamlı iletişim halindeyiz. Türk hükümeti ile yoğun bir 3 haftalık iş birliği oldu ve bunu kültürel eserlerle de devam ettirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.