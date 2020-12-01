HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Borsa İstanbul iki yıl içinde halka arz edilebilir

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Borsa İstanbul iki yıl içinde halka arz edilebilir

01.12.2020 12:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Borsa İstanbul iki yıl içinde halka arz edilebilir

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arz edilebileceğini söyledi. Borsa İstanbul'un %10'unu Katar'ın ulusal varlık fonuna 200 milyon dolara satılması işlemi dün tamamlanmıştı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul'un iki yıl içinde halka arz edilebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul'un %10'unu Katar'ın ulusal varlık fonuna 200 milyon dolara satılması işlemi dün tamamlanmıştı.

Anlaşma Borsa İstanbul için iki milyar dolar sermaye değerine işaret ediyor.

Bloomberg HT televizyonuna bugün açıklamalarda bulunan Sönmez, "Tahminim 2 yıllık bir çerçevede Borsa İstanbul'u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz" dedi.

Borsa İstanbul için yapılan iki milyar dolar değerlemeyi "çok iyi" olarak niteleyen Sönmez, satış fiyatının 13'ün üzerinde bir FAVÖK çarpanıyla yapıldığını ifade etti.

Sönmez fonun borsadaki payının yüzde 51'in altına düşmeyeceğini belirtti.

Sönmez: EBRD'nin payını daha düşük tutardan aldık

Katar, geçen hafta perşembe günü imzalanan anlaşmayla Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payını satın aldı.

Katar devletinin yatırım fonu olan Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) ortaklığıyla Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'a düştü.

Katar ile anlaşma imzalanmadan önce Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Borsa İstanbul'daki payı yüzde 90,6'ydı.

2015 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Borsa İstanbul arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmış, böylece Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payına EBRD sahip olmuştu.

Ancak 2019 yılında Halkbank'ın eski yöneticisi Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasının ardından EBRD payını TVF'ye geri sattı. TVF, bu alım bedelini açıklamamıştı.

Sönmez geçmişte EBRD'nin borsadaki payını Katar Yatırım Otoritesi'ne yapılan satıştan çok daha düşük bir tutara aldıklarını belirtti.

Uzun süreli işbirliği

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez dün yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un Katar'a devrinin, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olması hedeflenen bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu aktarmıştı.

Bu ortaklığın Türkiye'ye yabancı sermaye çekmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Sönmez, Borsa İstanbul'un İstanbul Finans Merkezi'nin önemli aktörlerinden biri olacağını vurguladı.

Borsa İstanbul'un diğer ortakları ise şöyle: Yüzde 1,30'una Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yüzde 2,30'una Borsa İstanbul A.Ş., yüzde 5,80'ine aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden, döviz şirketleri ile diğer şirketler sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!
14 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!14 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Samsun Valisi'nden korkutan açıklama: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor

Korkutan açıklama: Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyor

e- Devlet girişi... e- Devlet çöktü mü? e- Devlet'e nasıl giriş yapılır? e- Devlet Kapısı resmi internet sitesi hata veriyor!

e- Devlet çöktü mü?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 'Anne gebelikte koronavirüs geçirdiyse, bebek antikorla doğuyor'

Mehmet Ceyhan açıkladı! Gebelikte korona geçiren anneler dikkat

Kullandığınız maske gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK uygulama geliştirdi

Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK uygulama geliştirdi

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.