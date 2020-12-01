Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Borsa İstanbul iki yıl içinde halka arz edilebilir

Borsa İstanbul için yapılan iki milyar dolar değerlemeyi "çok iyi" olarak niteleyen Sönmez, satış fiyatının 13'ün üzerinde bir FAVÖK çarpanıyla yapıldığını ifade etti.

Bloomberg HT televizyonuna bugün açıklamalarda bulunan Sönmez, "Tahminim 2 yıllık bir çerçevede Borsa İstanbul'u halka arz ettiğimiz bir resmi göreceğiz" dedi.

Anlaşma Borsa İstanbul için iki milyar dolar sermaye değerine işaret ediyor.

2015 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Borsa İstanbul arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanmış, böylece Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payına EBRD sahip olmuştu.

Ancak 2019 yılında Halkbank'ın eski yöneticisi Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasının ardından EBRD payını TVF'ye geri sattı. TVF, bu alım bedelini açıklamamıştı.

Sönmez geçmişte EBRD'nin borsadaki payını Katar Yatırım Otoritesi'ne yapılan satıştan çok daha düşük bir tutara aldıklarını belirtti.

Uzun süreli işbirliği

Türkiye Varlık Fonu CEO'su Zafer Sönmez dün yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'un Katar'a devrinin, iki ülkenin varlık fonları arasında uzun süreli olması hedeflenen bir iş birliğinin başlangıcı olduğunu aktarmıştı.

Bu ortaklığın Türkiye'ye yabancı sermaye çekmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Sönmez, Borsa İstanbul'un İstanbul Finans Merkezi'nin önemli aktörlerinden biri olacağını vurguladı.

Borsa İstanbul'un diğer ortakları ise şöyle: Yüzde 1,30'una Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yüzde 2,30'una Borsa İstanbul A.Ş., yüzde 5,80'ine aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden, döviz şirketleri ile diğer şirketler sahip.