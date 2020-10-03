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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir."
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir."
İSTANBUL
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|
03.10.2020 15:29 |
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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: "Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir."