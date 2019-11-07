Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından at yarışları düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı.

T\u00fcrkiye Varl\u0131k Fonu (TVF) taraf\u0131ndan at yar\u0131\u015flar\u0131 d\u00fczenleme ve yurt i\u00e7i ile yurt d\u0131\u015f\u0131nda d\u00fczenlenen at yar\u0131\u015flar\u0131 \u00fczerine bahis kabul etme lisanslar\u0131na ili\u015fkin hizmet al\u0131m s\u00fcrecine ba\u015fland\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Arabuluculukta dosya say\u0131s\u0131 1 milyonu a\u015ft\u0131Samsun\u2019da uyu\u015fturucudan hapis cezas\u0131 bulunan 3 ki\u015fi tutukland\u0131
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