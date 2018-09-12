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Türkiye Varlık Fonu yönetiminin belirlenmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Yapılan düzenleme, ekonomide zaten mevcut olan güven sorununu derinleştirecek, ülkemizin büyüme ve kalkınmasına zarar verecek, sermaye kaçışını hızlandıracaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Varlık Fonunun yeni yönetiminin belirlenmesine ilişkin, "Yapılan düzenleme, ekonomide zaten mevcut olan güven sorununu derinleştirecek, ülkemizin büyüme ve kalkınmasına zarar verecek, sermaye kaçışını hızlandıracaktır." görüşünü savundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yayımladığı bir kararla, kendisini Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ise Başkan Vekilliğine getirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanının bir anonim şirketin başına kendisini getirmesinin kamu yönetiminde bugüne kadar görülmemiş bir uygulama olduğunu belirten Öztrak, daha önce yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde "Cumhurbaşkanı, Türkiye Varlık Fonunun yönetim kurulu başkanını, genel müdürünü ve yönetim kurulu üyelerini atar" dendiğini, bu nedenle, Cumhurbaşkanının daha alt bir hukuki düzenleme olan kararla, bu hükmü değiştirip, "Şirketin yönetim kurulu başkanı benim." diyemeyeceğini, başkan vekili atayamayacağını savundu.

Öztrak, söz konusu atamaları eleştirerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir uygulama gelişmiş ülkelerin hiçbirinde yoktur. Sadece bazı Ortadoğu ülkelerinde Varlık Fonları o ülkelerin hanedanları tarafından yönetilmektedir. Yapılan düzenleme, ekonomide zaten mevcut olan güven sorununu derinleştirecek, ülkemizin büyüme ve kalkınmasına zarar verecek, sermaye kaçışını hızlandıracaktır."

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