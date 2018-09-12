Türkiye Varlık Fonu’nu Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan Yönetecek

Daha önce Halk Bank Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da yapmış olan eski ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından Ufuk Söylemez, yeni fon yönetimin iş dünyasından temsilcilerle desteklenmiş olmasına rağmen güven verici olmadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Söylemez, “Varlık Fonu’ndan bir mucize beklemek nafile bir çaba. TOBB Başkanı gibi tanınmış işadamlarını alması iyileşme gibi görülse de kararı damatla kayınpeder alacak. Bugüne kadar fonun ne bir faydasını ne bir fonksiyonunu gördük. Hiçbir yaraya derman olamadı. Bürokrasiyi aşabilmek, şekli bir denetim altında olmak ya da denetimsiz çabuk kararlar almak dışında bir fonksiyonu olamaz. Bütün yetkileri tek elde toplamak karar almayı hızlandıracak diye düşünülse de ekonomiye zarar verir. Ben varlık fonunu çok riskli ve sakıncalı görüyorum” dedi.

Varlık fonlarının dış ticaret fazlası veren ya da petrol, altın gibi yeraltı kaynakları ülkeler tarafından kurulduğunun altını çizen Ufuk Söylemez, Türkiye’de böyle bir fonun ancak borçlanmak için kullanılabileceğini bunun da ekonomik durumu daha bozacağını söyledi.

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