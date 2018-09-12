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Türkiye Varlık Fonu’nu Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan Yönetecek

12.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Erdoğan, başkan yardımcılığı görevine de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı atadı

Türkiye Varlık Fonu’nu Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan Yönetecek

2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin yapısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle cumhurbaşkanı şirketin yönetim kurulu başkanı olurken başkan yardımcısı ataması da cumhurbaşkanının yetkisine bırakıldı.

Berat Albayrak, fonun başkan yardımcısı oldu

Başkan yardımcılığı görevine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nde, Türkiye Yatırım Destek Ajansı Başkanı Selim Arda Ermut, Halkbank ve Ziraat Bankası eski genel müdürü Hüseyin Aydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ve bankacı Zafer Sönmez ile birlikte çalışacak.

Yönetim kurulu üyelerinden Zafer Sönmez, şirketin genel müdürlüğü görevine getirildi.

Eski yönetimden kimse yeni yönetime alınmadı

3 Kasım 2016’da fonun ilk başkanı Mehmet Bostan’ın yerine Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanlığına getirilen Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ yeni yönetimde yer almadı.

Karadağ’la birlikte çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi danışmanlarından Yiğit Bulut, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Kerem Alkin’e de yeni yönetim kurulunda yer verilmedi.

Varlık Fonu’nun elinde ne var?

50 milyon TL’lik kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanan şirketin portföyünde Türk Hava Yolları Ortaklığı’nın %49,12’si, Türk Telekom’un %6,68’i, Halkbank’ın %51,11’i, Türk Deniz İşletmeleri A.Ş.’nin %49’u, Kayseri Şeker Fabrikaları’nın %10 hisseleriyle birlikte Çaykur, Eti Maden İşletmeleri, Borsa İstanbul, Milli Piyango, PTT, Türksat, Botaş, Türkiye Petrolleri A.Ş ve Ziraat Bankası bulunuyor.

Türkiye Jokey Kulübü’nün 49 yıllık lisansları ile İzmir, Antalya, Kayseri, Muğla, İstanbul, Aydın ve Isparta’daki bazı taşınmazlar da Varlık Fonu’nun bünyesinde yer alıyor.

Eski Bakan Söylemez: “Fondan mucize beklemek nafile çaba”

Daha önce Halk Bank Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da yapmış olan eski ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından Ufuk Söylemez, yeni fon yönetimin iş dünyasından temsilcilerle desteklenmiş olmasına rağmen güven verici olmadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Söylemez, “Varlık Fonu’ndan bir mucize beklemek nafile bir çaba. TOBB Başkanı gibi tanınmış işadamlarını alması iyileşme gibi görülse de kararı damatla kayınpeder alacak. Bugüne kadar fonun ne bir faydasını ne bir fonksiyonunu gördük. Hiçbir yaraya derman olamadı. Bürokrasiyi aşabilmek, şekli bir denetim altında olmak ya da denetimsiz çabuk kararlar almak dışında bir fonksiyonu olamaz. Bütün yetkileri tek elde toplamak karar almayı hızlandıracak diye düşünülse de ekonomiye zarar verir. Ben varlık fonunu çok riskli ve sakıncalı görüyorum” dedi.

Varlık fonlarının dış ticaret fazlası veren ya da petrol, altın gibi yeraltı kaynakları ülkeler tarafından kurulduğunun altını çizen Ufuk Söylemez, Türkiye’de böyle bir fonun ancak borçlanmak için kullanılabileceğini bunun da ekonomik durumu daha bozacağını söyledi.

Muharrem İnce: Memleketi kaosa sürükleyecek tek adam uygulamalarına sesimizi yükseltmeliyiz

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin yapısındaki değişiklikle ilgili ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldi.

24 Haziran Seçimleri’nde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, devleti sarmış olan tek adam yönetiminin kamu şirketlerini de esir aldığını söyledi.

Görüşlerini twitter hesabından açıklayan İnce, “Kötü yönetim maalesef her gün yeni bir çılgınlık örneği sergileyerek tam gaz devam ediyor. Bardağı taşıran son damla, Erdoğan ve damadının bir şirket statüsünde olan Varlık Fonu'nun da yönetimini üstlenmiş olmalarıdır. Devleti sarmış olan tek adam, aile yönetim tarzı şimdi kamu şirketlerini de esir almıştır. Sergilenen bu akıl almaz her şeyi yönetme ihtirası, sonuçta hiçbir şeyin yönetilememesi sonucunu doğurmakta ve çıkan fatura tüm memleketçe ödenmektedir. Memleketi kaosa sürükleyecek bu tek adam uygulamalarına hep birlikte sesimizi yükseltmek zamanıdır” dedi.

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