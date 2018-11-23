"Türkiye Varlık Fonunun borçlanması çift hazine demektir"

Kuşoğlu, özellikle başbakanlığın kaldırılmasının devlette önemli bir boşluk oluşturduğunu, cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, kurullar ve ofislerin, özellikle Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı açısından çift başlılık ve yetki karmaşası yarattığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki bakanların seçilmiş olmamaları nedeniyle siyasi iradeye sahip olmadığını, bazı bakan yardımcılarının bakanlardan daha fazla siyasi davranarak bu boşluğu doldurmaya çalıştıklarını iddia etti.

Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP'li milletvekilleriyle Mecliste basın toplantısı düzenleyerek, 2019 yılı bütçesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Türkiye Varlık Fonunun borçlanması, çift hazine olması demektir. Bir taraftan Hazine borçlanacak bir tarafından Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin, kamunun mallarını teminat göstererek borçlanacak. Bu çok sakıncalı bir durum. Böyle yapılırsa Türkiye için çok büyük riskler söz konusu olur." dedi.

Yeni sistemde bakanlar arasında bir koordinasyon eksikliği yaşandığını öne süren Kuşoğlu, öte yandan bütçe görüşmeleri sırasında birçok konunun milletvekillerinden gizlenmeye çalışıldığını, bunların başında da kamu-özel projelerine ilişkin risk tutarlarının geldiğini söyledi. Kuşoğlu, "Hazine'nin bu konudaki risk tutarını bilemiyoruz. Birçok bakanın da bildiğini sanmıyorum. Gizli tutulmaya çalışılan bir konu." diye konuştu.

Bülent Kuşoğlu, bütçede tarım desteklerinin, buna yönelik düzenlemede belirtilen tutarın da altına düştüğünü savunarak, 44 milyar lira olması gereken destek tutarının yaklaşık 16 milyar lira olduğunu anlattı.

Bütçe kanunuyla borçlanma hadlerinin 3 misli artırıldığını da belirten Kuşoğlu, "Bakan Albayrak, Türkiye Varlık Fonu içerisindeki bankalarımızın, önemli varlıkları garanti edilerek, 200 milyar liraya yakın varlığımız var orada, borçlanmaya gidilebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

- "Varlık Fonu denetimden uzak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kuşoğlu, Varlık Fonundan borçlanmaya yönelik bir soru üzerine, "Türkiye Varlık Fonunun borçlanması, çift hazine olması demektir. Bir taraftan Hazine borçlanacak bir tarafından Türkiye Varlık Fonu Türkiye'nin, kamunun mallarını teminat göstererek borçlanacak. Bu çok sakıncalı bir durum. Böyle yapılırsa Türkiye için çok büyük riskler söz konusu olur. Türkiye Varlık Fonu, bir taraftan da denetimden uzak bir kurum." dedi.

Kuşoğlu, başka bir soruya karşılık da Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ekonominin iyi olduğu yönündeki söyleminin gerçeği yansıtmadığını, iflasların ve konkordatoların yaşandığı ülkede bu söylemin inandırıcı olmadığını savundu.

Türkiye'nin ihracatının ara malına bağlı olduğuna işaret eden Kuşoğlu, cari açığın düşmesinin kurdaki oynaklıkla alakalı bir sonuç olduğunu söyledi.

