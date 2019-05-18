"Türkiye, vazifemizin adıdır"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye, bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği'nin kent merkezindeki okulun bahçesinde düzenlediği iftar programında konuşan Şentop, iftar buluşmasının güzelliklere ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Şentop, KADEM'in Türkiye'nin en genç, en dinamik derneklerinden birisi olduğunu belirterek, "Henüz 6 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar önemli çalışmalara imza attı. KADEM, kadın hakları konusunda yaptığı faaliyetlerle önemli bir boşluğu doldurdu. KADEM’in bugün 50’ye yakın ilimizde temsilciliği var. Temsilciliklerden biri de iki yıl önce Tekirdağımızda açıldı. 6 yıl gibi kısa bir zamanda böylesine geniş bir yelpazede teşkilatlanmak büyük bir gayret ve fedakarlık gerektiriyor. Onu da kadınlarımız fazlasıyla gösteriyorlar." diye konuştu.