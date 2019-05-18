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"Türkiye, vazifemizin adıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye, bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye, bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği'nin kent merkezindeki okulun bahçesinde düzenlediği iftar programında konuşan Şentop, iftar buluşmasının güzelliklere ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Şentop, KADEM'in Türkiye'nin en genç, en dinamik derneklerinden birisi olduğunu belirterek, "Henüz 6 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar önemli çalışmalara imza attı. KADEM, kadın hakları konusunda yaptığı faaliyetlerle önemli bir boşluğu doldurdu. KADEM’in bugün 50’ye yakın ilimizde temsilciliği var. Temsilciliklerden biri de iki yıl önce Tekirdağımızda açıldı. 6 yıl gibi kısa bir zamanda böylesine geniş bir yelpazede teşkilatlanmak büyük bir gayret ve fedakarlık gerektiriyor. Onu da kadınlarımız fazlasıyla gösteriyorlar." diye konuştu.

Başörtülü öğrencilerin yüksek eğitim alabildiği, eğitimli kızlar ve kadınların kamu dahil birçok alanda istihdam imkanı bulabildiği bir zamana gelindiğini ifade eden Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye, bugün bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, kadın-erkek hepimizin boynunun borcudur. Bu borcu hakkıyla ödemenin yoluysa ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, KADEM ve Tekirdağ Temsilciliği'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, çalışmaları ve gayretlerinin daim olmasını diledi.

Konuşmaların ardından KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şahin, Şentop'a hediye takdim etti.

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KADEM TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ

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