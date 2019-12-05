Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Zirvesi

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya nüfusunun 2050'ye kadar 9 milyar seviyesine ulaşacağını kaydeden Kaymakcı, nüfusun 3'te 2'sinin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, 1990'da dünyada 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip sadece 10 mega kent varken 2030'da bu sayının 43'ü bulacağının tahmin edildiğini aktardı.

Proje kapsamında başkentte bir otelde düzenlenen "Şehir Eşleştirme Zirvesi"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi"nin amacının, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle, Türkiye'deki ve AB'ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprülerin kurulması olduğunu bildirdi.

Kaymakcı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da vatandaşların büyük bölümünün yerel yönetimler tarafından yönetilen şehirlerde yaşadığına dikkati çekerek istatistiklerin bu rakamların gelecek yıllarda artacağına işaret ettiğine dikkati çekti.

Bu nedenle şehirlerde yeni yerleşim alanlarının ve altyapı ihtiyacının katlanarak arttığını söyleyen Kaymakcı, "Şehirlerimiz, altyapı, uygun fiyatlı konut, su, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, güvenlik ve ulaşım gibi birçok konuda ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlarla başa çıkmak zorunda kalacaktır." dedi.

Kaymakcı, yerel yönetimlerin idari ve kurumsal kapasitesinin artırılmasının, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci kapsamında özel önem atfedilen konulardan biri olduğuna işaret ederek "AB'ye üyelik sürecinin getirdiği yükümlülükler ve bu kapsamda yapılan düzenlemelerin uygulanması, valilikler, belediyeler, il özel idareleri, yerel düzeyde faaliyet gösteren kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir." diye konuştu.

Faruk Kaymakcı, bu nedenle 2010'dan bugüne kadar Türkiye'deki yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda kapasitesini artırmak amacıyla AB Başkanlığı tarafından pek çok proje geliştirildiğini ve uygulandığını belirterek şunları kaydetti: