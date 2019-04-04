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Türkiye ve AB iş birliğinde doğu sınırında 222 bin mayın imha edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:30 | Son Güncelleme

Doğu sınırındaki mayın temizleme faaliyetleri konusunda bilgilerin yer aldığı "Tehlike Mayın" adlı belgeselin galası yapıldı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde, Türkiye'nin doğu sınırlarını kapsayan 15 milyon metrekarelik alanda 222 bin kara mayınının imhası gerçekleştirilecek.

"Uluslararası Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla AB Türkiye Delegasyonu tarafından, mayın temizleme operasyonları konusunda kapsamlı bilgilerin yer aldığı "Tehlike Mayın" adlı belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan galaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, ilgili kurumların yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterimi yapılan belgeselde yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı, AB ve UNDP iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-Ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi" kapsamında Türkiye'nin doğu sınırlarında mayınların temizlenmesi ve sınır gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik bir program hayata geçiriliyor.

- 40 milyon avroluk proje

AB ve Türkiye hükümeti tarafından finanse edilen 40 milyon avroluk girişim, doğu sınırlarında güvenliğe yönelik kapsamlı bir paket sunuyor.

Program, en az 15 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan 551 mayın tarlasının temizlenmesini ve belirtilen sınır boyunca toplam 222 bin kara mayınının imha edilmesini amaçlıyor.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Berger, mayın temizleme faaliyetinin Türkiye'nin sınır yönetimi alanındaki reformlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin sınırların daha insancıl ve güvenli bir şekilde korunmasına imkan verecek olan mayın temizleme faaliyeti konusundaki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe katılanlar, film gösteriminin ardından "Birlikte mayınlara karşı" yazılı dövizlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gala programı kapsamında aralarında Christian Berger'in de bulunduğu heyetteki yetkililerin objektifinden mayın temizleme alanından fotoğrafların yer aldığı sergi de davetlilerin beğensine sunuldu.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Tehlike Mayın Uluslararası Mayın Farkındalık Günü

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