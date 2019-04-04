Türkiye ve AB iş birliğinde doğu sınırında 222 bin mayın imha edilecek

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde, Türkiye'nin doğu sınırlarını kapsayan 15 milyon metrekarelik alanda 222 bin kara mayınının imhası gerçekleştirilecek.

"Uluslararası Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla AB Türkiye Delegasyonu tarafından, mayın temizleme operasyonları konusunda kapsamlı bilgilerin yer aldığı "Tehlike Mayın" adlı belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan galaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, ilgili kurumların yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösterimi yapılan belgeselde yer alan bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığı, AB ve UNDP iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Doğu Sınırlarında Mayınların Temizlenmesi ve Sınır Denetim Kapasitesini Artırarak Sosyo-Ekonomik Gelişimin Sağlanması Projesi" kapsamında Türkiye'nin doğu sınırlarında mayınların temizlenmesi ve sınır gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik bir program hayata geçiriliyor.