Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD'den Münbiç konusunda ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" ifadelerini kullanıldı.
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı bugün Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilmişti.
Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn katılırken, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal toplantıya iştirak etmişti.
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