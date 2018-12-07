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Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD'den yapılan ortak açıklamada, tarafların Münbiç yol haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ilerleme taahhütü verdiği belirtildi.

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD'den Münbiç konusunda ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Münbiç Yol Haritasında yıl sonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" ifadelerini kullanıldı.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı bugün Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilmişti.

Toplantıya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Joel Rayburn katılırken, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal toplantıya iştirak etmişti.

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Türkiye ABD münbiç

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bopun kuyruğuna takılıp suriyeyi karistiran taşeronlar kendi vatanını satan hainleri bizim halkımızla besleyen papaz duasi alan vatikanda PAPA tarafindan kutsanan zati muhteremler başından beri ABD BOP cocugusunuz!.....
çok güzel ver sikahı ypg ye ondan sonra anlaş bizden mal bir ülke daha yoktur
DÜŞMANIMIN DOSTU DÜŞMANIMSA AKEPE VE ÖZELLİKLE REİZ TÜRKİYENİN DÜŞMANIDIR. ABD FETÖYÜ KORUYOR ABD EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİ BİZE ABD PKK YA TIRLARLA UÇAKLARLA SİLAH VERİYOR YANİ ABD AP AÇIK BİZİ YOK ETMEK İSTEYEN BİR DÜŞMAN DÜŞMANLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN HERKES DE DÜŞMAN VE VATANB HAİNİ HADİ BAKALIM HÜLOGCU AK DAVARLAR ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ. AYRICA DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPANLAR HAKKINDA SAVCILAR HAREKETE GEÇSİNLER BİR ZAHMET. MY NET SEN DE YAYINLAMA OLUR MU?!
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