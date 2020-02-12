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  4. ‘Türkiye ve ABD Arasında İdlib’e Dair Bir Anlaşmaya Varılmadı’

‘Türkiye ve ABD Arasında İdlib’e Dair Bir Anlaşmaya Varılmadı’

12.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington ve Ankara’nın NATO ve ABD’nin İdlib’de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti.

‘Türkiye ve ABD Arasında İdlib’e Dair Bir Anlaşmaya Varılmadı’

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Washington ve Ankara’nın NATO ve ABD’nin İdlib’de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti.

VOA Pentagon muhabiri Carla Babb’ın bildirdiğine göre, Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, Türk medyasında çıkan haberlere atfen, ‘’Bu türden bir anlaşma yapılmadı’’ açıklamasında bulundu.

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türk mevkidaşıyla ayak üstü selamlaştığını, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Türk medyasındaki haberlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın NATO karargahında Amerikali mevkidaşı Mark Esper’le görüştüğü, görüşmede Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib’le ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiği belirtilmişti.

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