WASHINGTON (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD'nin büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi kesinlikle hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak, burada bir konuşma yaptı.

Ruhsar Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri desteklediği için ABDli mevkidaşı Bakan Ross'a teşekkür etti.

TAİK-ATC konferansında Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Bir şey açıkça ortaya çıktı; Türkiye ve ABD, büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma konusunda hedef belirlediğini belirten Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.