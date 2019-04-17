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"Türkiye ve ABD büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 02:08 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türkiye ve ABD büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır" - "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi kesinlikle hedefliyoruz" - "Bugün iki (Türkiye ve ABD Ticaret bakanlıkları) bakanlıktan teknik uzmanları içeren bir çalışma grubu oluşturduk" - "ABD'den Bölüm 232'deki, Türkiye'den belirli çelik eşyalara uygulanan tarifeler üzerindeki tutumunu değiştirmesini şiddetle istiyoruz"

WASHINGTON (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve ABD'nin büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortakları olduğunu belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi kesinlikle hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak, burada bir konuşma yaptı.

Ruhsar Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri desteklediği için ABDli mevkidaşı Bakan Ross'a teşekkür etti.

TAİK-ATC konferansında Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Bir şey açıkça ortaya çıktı; Türkiye ve ABD, büyük potansiyele sahip önemli ticaret ortaklarıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma konusunda hedef belirlediğini belirten Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, şöyle devam etti:

“Bu iddialı hedefe ulaşmak için, ülkelerimiz arasında geleneksel ticari ilişkilerinden çıkış yolları aramak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak için birlikte olası bir yol haritası üzerinde çalışmalıyız. Bunu başarmak için somut adımlara odaklanmalıyız. Yakında, ilerlemek için ortak bir yol haritası hazırlayacağız. Bu bağlamda, bugün Sayın Ross ile nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”

- Yeni iş birliği alanları

75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak konusundaki yeni iş birliği alanlarına da değinen Bakan Pekcan, ticareti kolaylaştırmaya ve iş ortamını iyileştirmeye devam ederken, ABD’li şirketlerin güçlü olduğu dijital ekonomi gibi yeni alanlara da odaklanacaklarına vurgu yaptı.

Ruhsar Pekcan, yeni iş birliği alanları konusunda ABD'li mevkidaşı Bakan Ross ile iki önemli adım attıklarını açıklayarak, “Öncelikle, bugün iki bakanlıktan teknik uzmanları içeren bir çalışma grubu oluşturduk. İkinci olarak, iki bakanlık başkanlığında Türk-Amerikan İş Konseyi gibi diyalog kanallarını etkin hale getirmeyi kararlaştırdık.” dedi.

Yakında yüksek teknolojiye ve katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanacak yeni bir tür uzmanlık alanı oluşturacaklarını ifade eden Bakan Pekcan, bu alanın Türk ve Amerikan firmaları için iş birliği bölgeleri olabileceğine dikkati çekti.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi üzerinde çalışırken, iki ülke arasındaki ticaret sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu bağlamda ABD'den, Bölüm 232'deki, Türkiye'den belirli çelik eşyalara uygulanan tarifeler üzerindeki tutumunu değiştirmesini şiddetle istiyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin otomotiv endüstrisi için olası 232 önlemden muaf tutulacağını umuyoruz. ABD’nin, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) statüsünü korumasını bekliyoruz.”

ABD temasları kapsamında 75 milyar dolarlık ticaret hacmi amacıyla birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını kaydeden Pekcan, “Turizm, yatırım ve sanayi ürünlerinde çift taraflı artış yaratmak için her fırsatı kullanacağız.” dedi.

Resepsiyona, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner'in yanı sıra Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James L. Jones, Amerikan Türk Konseyi (ATC) CEO’su Howard Beasey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda ABD’li ve Türk iş insanı katıldı.

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