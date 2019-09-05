Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehdidi sonlandırmak için askeri harekat sinyali verdiği Fırat’ın doğusunda kalan hatta Türkiye ve ABD tarafından güvenli bölge kurulması kararı alındı. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgenin Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin müşterek hareket etmeleri için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde merkez kurması konusunda anlaşıldı ve 12 Ağustos günü çalışmalara başlandı.

BUGÜN ÜÇÜNCÜ DEVRİYE YAPILDI



Müşterek Harekat Merkezi’nin alt yapısının iki ülke askeri yetkilileri tarafından oluşturulması ve tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından güvenli bölgedeki hava sahası Türkiye’nin de kullanımına açıldı. Bölgede insansız hava araçlarıyla görüntüler alınmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından havadan helikopterle ortak devriye uçuşu yapıldı. Bugüne kadar iki kez yapılan ortak helikopter devriyesinin üçüncüsü ise bugün yapıldı.