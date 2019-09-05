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Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi’nin tam kapasite çalışmaya başlamasının ardından sınır hattında Türk ve ABD’li askerler tarafından 3’üncü hava devriyesi yapıldı.

Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik tehdidi sonlandırmak için askeri harekat sinyali verdiği Fırat’ın doğusunda kalan hatta Türkiye ve ABD tarafından güvenli bölge kurulması kararı alındı. Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgenin Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin müşterek hareket etmeleri için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde merkez kurması konusunda anlaşıldı ve 12 Ağustos günü çalışmalara başlandı.

BUGÜN ÜÇÜNCÜ DEVRİYE YAPILDI

Müşterek Harekat Merkezi’nin alt yapısının iki ülke askeri yetkilileri tarafından oluşturulması ve tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından güvenli bölgedeki hava sahası Türkiye’nin de kullanımına açıldı. Bölgede insansız hava araçlarıyla görüntüler alınmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından havadan helikopterle ortak devriye uçuşu yapıldı. Bugüne kadar iki kez yapılan ortak helikopter devriyesinin üçüncüsü ise bugün yapıldı.

Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen Türkiye’ye ait 2 helikopter, ABD’ye ait 2 helikopterin de gelişinin ardından birlikte havalandı ve saat 11.00 sıralarında devriye uçuşuna başladı. Türkiye ve ABD’ye ait helikopterlerin, ortak keşif ve gözetleme yapılan devriye görevi kapsamında, Akçakale’nin karşısındaki Telabyad üzerinden Suriye’nin Resulayn kentine doğru gittiği görüldü. Daha önce olduğu gibi 1,5- 2 saat sürmesi planlanan devriye görevini tamamlamasının ardından helikopterlerin yeniden Akçakale’ye döneceği belirtildi.

KARADAN DEVRİYE DE BAŞLAYACAK

Öte yandan iki ülke askerlerinin çalışma yürüttüğü Müşterek Harekat Merkezi’nde, güvenli bölgenin Türkiye sınırından itibaren derinliği konusunda uzlaşıya varılmasının ardından karadan da devriye faaliyetinin başlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye hava devriyesi Suriye sınırı

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