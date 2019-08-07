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Türkiye ve ABD güvenli bölge konusunda anlaştı

07.08.2019 19:25 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştı.

Türkiye ve ABD güvenli bölge konusunda anlaştı

Bölgenin bir "barış koridoru" olması konusunda iki ülkenin mutabakata vardığı açıklandı.Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta başında başlayan görüşmelerde üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Buna göre taraflar, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması yönünde mutabakata vardı. Bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulacağı belirtildi.

Üç gün süren Ankara'daki görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada "Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır" ifadesi de yer buldu.

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden de bir yazılı açıklama yapıldı. ABD'nin açıklamasında da aynı kararlar dile getirildi. Güvenli bölgenin sınırlarına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Güvenli bölge konusunda belirsizlik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenleyebileceği yönünde sinyal gelmişti. Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" demişti.

Türkiye son üç yıl içerisinde iki kez Suriye'nin kuzeyine askeri harekât düzenledi. Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu, Mart 2017'ye kadar sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği operasyonda Cerablus, El Bab ve Dabık gibi noktalardan IŞİD güçleri çıkarıldı. 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ise Suriye'nin Afrin kenti kontrol altına alındı.

DW,AFP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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