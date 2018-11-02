Türkiye ve ABD karşılıklı yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Aldülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararlarını kaldırdığını açıklaması sonrası Türkiye de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'e yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

ABD, Türkiye ile yaşanan papaz Brunson krizi sırasında Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'yu Ağustos ayında Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırım listesine almıştı. Bu yasa kapsamında tanınan yetkiler uyarınca ABD, Gül ve Soylu için ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve faiz gelirlerinin dondurulması kararı almıştı.

ABD'nin iki bakana yönelik yaptırım kararını kaldırdığına ilişkin açıklamasından sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen'e misilleme olarak uygulanan yaptırımların kaldırıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamada ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk bakanlara ilişkin yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD'li bakanlar Sessions ile Nielsen'e uygulanan "Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" denildi.