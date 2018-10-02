Türkiye ve ABD Menbiç İçin Ortak Eğitime Başladı mı?

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Salı günkü basın toplantısında ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi ve buna ilişkin ortak eğitim konusundaki sorulara yanıt verdi. Ancak sözcü takvim, sayılar ve eğitim konusunda ayrıntıları vermekten kaçındı.

Türk ve Amerikan güçlerinin Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriye misyonunu yürüttüğünü söyleyen Ryan, ortak devriyeler öncesindeki eğitim aşamasının başlayıp-başlamadığı sorusuna ise, “Savunma Bakanı’na (Jim Mattis) göre başladı. Eğer Savunma Bakanı böyle diyorsa ben her zaman ona katılırım” şeklinde yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Pazartesi günü Paris’te yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını açıklamıştı.

Bağdat’tan tele-konferans yöntemiyle Pentagon muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sözcü Ryan’a, sözkonusu eğitimlerin ne kadar süreceği, kaç askerin katıldığı, ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı gibi konularda ayrıntılar soruldu.