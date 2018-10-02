Türkiye ve ABD Menbiç İçin Ortak Eğitime Başladı mı?

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Salı günkü basın toplantısında ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi ve buna ilişkin ortak eğitim konusundaki sorulara yanıt verdi. Ancak sözcü takvim, sayılar ve eğitim konusunda ayrıntıları vermekten kaçındı.
Türk ve Amerikan güçlerinin Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriye misyonunu yürüttüğünü söyleyen Ryan, ortak devriyeler öncesindeki eğitim aşamasının başlayıp-başlamadığı sorusuna ise, “Savunma Bakanı’na (Jim Mattis) göre başladı. Eğer Savunma Bakanı böyle diyorsa ben her zaman ona katılırım” şeklinde yanıt verdi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Pazartesi günü Paris’te yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını açıklamıştı.
Bağdat’tan tele-konferans yöntemiyle Pentagon muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sözcü Ryan’a, sözkonusu eğitimlerin ne kadar süreceği, kaç askerin katıldığı, ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı gibi konularda ayrıntılar soruldu.
Ryan, eğitim sürecinin koşullara bağlı ilerleyeceğini, bu nedenle bir takvim vermek istemediğini söyledi. Eğitim alanının kapasitesinin 300’e kadar askeri personeli içerebileceğini ifade eden Ryan, ancak rakamın devriyelerin sayısının bu rakamda olacağı anlamına gelmediğini belirtti.
Albay Sean Ryan, eğitim aşamasının mıntıka, silah, haberleşme, tıbbi eğitimler gibi birçok kısmının olduğuna işaret ederken, ortak devriyelerin güvenli ve angajman kuralları dahilinde doğru şekilde yapılmasını teminen birçok ayrıntıyı düşündüklerini kaydetti.
Bir gazetecinin, Mattis’in “Eğitimler başladı” açıklamasının Türk yetkililerce doğrulanmadığına dikkati çekerek, “Eğitimler başladı mı, başlamadı mı? Ne zaman başladı?” sorularını yöneltmesi üzerine Ryan, “Eğitimler Savunma Bakanı’na göre başladı. Ancak birbirinden bağımsız, koordineli devriyeler devam ediyor. Bu ikisi birbirinden farklı. Bugün 54’üncü devriye misyonu yürütüldü… Eğer Savunma Bakanı bunu (ortak eğitimler başladı) diyorsa, ben her zaman ona katılırım” diye konuştu.
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