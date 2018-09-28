Türkiye ve ABD Menbiç’te Uzlaşma Sağlayabilecek mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Amerikan askerleriyle Menbiç’te 52’nci koordineli ve bağımsız devriye çalışması yapıldığını açıkladı. Ancak askeri uzmanlar bunun Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG’nin bölgeden çekilmesi anlamına gelmediği görüşünü aktarıyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamayla TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde ve Fırat Nehri’nin doğusundaki Menbiç yerleşim bölgesi dışında Türk ve Amerikan askerlerinde koordineli şekilde ama bağımsız olarak devriye çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı. Ancak Menbiç’te bugün itibariyle 52’nci kez askeri devriye çalışması yapılmış olmakla birlikte Türkiye’nin asıl talebi olarak YPG’nin bölgeden geri çekilip çekilmeyeceği konusunda resmi bilgi verilmedi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün New York’ta ABD’yi sözünü tutmamakla suçlayarak, YPG’nin bölgeyi terk etmediğini açıklamıştı.

Peki Menbiç’te Türk ve Amerikan askerlerince TSK’nın duyurduğu üzere “koordineli/bağımsız askeri devriye çalışması” yapılması ne anlama geliyor? Bu soruyu yönelttiğimiz askeri uzmanlar, bunun Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak nitelendirdiği YPG’nin Menbiç’teki varlığını etkileyecek herhangi bir anlamı olmadığı görüşünde.

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu, askeri devriye çalışmalarını henüz sonuç alınmamış bir başlangıç noktası olarak yorumlayarak, Türk

