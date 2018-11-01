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Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ordusu, Münbiç'te ilk ortak devriye faaliyetine başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD unsurları arasında ortak devriyenin bugün saat 15.53 itibarıyla başladığını açıkladı.

Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk ve ABD askeri unsurları ilk ortak devriye faaliyetine geçti. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı. Türk ve ABD askerleri çalışmayı Münbiç cephe hattı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın civarında yürütüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 68 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti.

AKAR'DAN AÇIKLAMA

Akar, 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Münbiç'te gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ABD münbiç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nasıl anlaşmaysa ,menbiç in etrafında dolaşacaklarmış,zaten devriye vardı ne şimdi bu,pkk orada abd himayesinde tsk etrafında dolaşacak.peh peh peh ne anlaşma ama.
Yani burdan şu çıkıyor Amerika Akp den memnun istediklerini yerine getiriyor ve yerel seçimler çalışmalırına münbiçle başla arkandayım diyor...
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