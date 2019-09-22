Türkiye ve ABD'den 6. Ortak Hava Devriyesi

Türkiye ve ABD, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda uygulamaya başladıkları güvenlik mekanizması kapsamında altıncı kez ortak hava devriyesi yaptı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bu hafta içerisinde Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG tahkimatlarının imhasına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik mekanizması kapsamında tahkimatların imhasının, bölgesel güvenlik kaygılarını ele alma bağlamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Doğal Kararlılık Operasyonu sözcülerinden Binbaşı Johnny Walker, ''Kürt ve Arap gücü olan SDG, ortaklık ve şeffaflık üzerinden, planı destekliyor. Kendi üzerlerine düşenleri yapıyorlar'' dedi.

Ordunun yazılı açıklamasında, bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın Koalisyon ve SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeleye odaklanmalarına imkan tanıdığı belirtildi. Doğal Kararlılık Operasyonu komutanı Hava Binbaşı Eric Hill de, ''Çözümler bulmak ve odağı IŞİD serinde tutmaya devam etmek şu anda önemli'' ifadesini kullandı.

Açıklamada, ''Bugün (Cumartesi) ABD ve Türkiye, tahkimatların imhasını kontrol etmek için 6'ıncı kez havadan devriye yürüttü'' denildi.

