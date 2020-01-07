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  4. Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de akaryakıt ikmali

Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de akaryakıt ikmali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de akaryakıt ikmali

Türk ve Amerikan deniz kuvvetlerine ait gemiler, Akdeniz'de akaryakıt ikmali gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Deniz Muhafızı Harekatına Yardımcı Destek ile Orta Akdeniz'de Sancak Varlık Gösterme görevine iştirak eden TCG Göksu ve TCG Gökova Fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USNS William Mclean isimli akaryakıt gemisi arasında ikmal yapıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, dün yapılan ikmale ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de akaryakıt ikmali<br />

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Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de akaryakıt ikmali

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