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Türkiye ve ABD'den İkinci Ortak Kara Devriyesi

24.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için varılan anlaşma kapsamında Türkiye ve Amerikan askerlerinin ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı. VOA Türkçe muhabiri Orhan Erkılıç da ortak devriyeyi takip eden basın mensupları arasındaydı

Türkiye ve ABD'den İkinci Ortak Kara Devriyesi

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için varılan anlaşma kapsamında Türkiye ve Amerikan askerlerinin ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Sınırı geçen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, Tel Abyad kırsalında ABD’ye ait zırhlı araçlarla ikinci kara devriyesini başlattı.

Sabah erken saatlerde Akçakale’deki üs bölgesinden hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, devriyenin yapılacağı sınır hattına gitti. Akçakale’nin Ekinyazı köyünün bulunduğu sınır hattındaki Savaş Hudut Karakolu yakınlarındaki beton blokların kaldırılması ile oluşturulan acil giriş ve çıkışlar için yapılan zırhlı kapının önünde TSK’ya ait 4 zırhlı araç geldi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye saat 08.20 sıralarında ABD’ye ait 4 zırhlı araç geldi. İki ülke komutanlarının yaptığı görüşmelerin ardından saat 08.40 sıralarında TSK’nın zırhlıları sınırı geçerek Tel Abyad’ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesine geçiş yaptı.

Sabah saat 08.40 sıralarında başlayan ortak devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Devriyeyi sınırın her iki tarafından da yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti.

Yapılan toplantıların ardından Fırat’ın doğusuna Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilecek güvenli bölge kurulması kararı alınmıştı. Varılan mutabakatın ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kurulmuş, Türk ve ABD’li generallerin komutasındaki askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi’nin çalışmaya başlamasının ardından ilk etapta Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açılmıştı.

Bu gelişmenin ardından ise ortak hava devriyesine başlanarak iki ülke helikopterleri ile bugüne kadar 6 hava devriyesi, 2 de kara devriyesi düzenlenerek Fırat’ın doğusunda keşif ve gözetleme faaliyeti yapıldı.

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