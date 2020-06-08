Türkiye ve ABD'den Libya'da ateşkes için işbirliği adımı

Mısır’ın ateşkes girişimine rağmen, ülkede çatışmalar sürüyor.Libya'da güç dengesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yana değişirken ülkeye ilişkin diplomasi trafiği artıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yaptığı telefon görüşmesinde Libya krizi başta olmak üzere, bölgesel gelişmelerin ele alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır” denildi. Ancak görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabat Hükümeti'ne (UMH) ve Trablus merkezli hükümetin General Halife Hafter'e karşı mücadelesine destek veriyor. ABD ise resmi olarak UMH'yi tanısa da, Hafter Washington'ın müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor.

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