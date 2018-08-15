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Türkiye ve Almanya'dan "işbirliğini güçlendirme" kararı

15.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü.

Türkiye ve Almanya'dan "işbirliğini güçlendirme" kararı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Merkel güçlü bir Türk ekonomisinin Almanya için de önemli olduğunu vurguladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'na bilgi veren cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Merkel görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, iki liderin, işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla "daha da güçlendirilmesi" konusundaki kararlılıklarını teyit ettiğini bildirdi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının bir araya gelmesi konusunda da anlaştığı aktarıldı.

İki liderin, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Berlin'e yapacağı devlet ziyareti sırasında gerçekleştirecekleri görüşmeye de değindikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel ile Perşembe günü de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın Berlin ziyareti

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti çerçevesinde Merkel ile de bir araya gelecek. Alman hükümeti, Erdoğan-Merkel görüşmesinde "iki taraf arasında, görüş ayrılıkları bulunanlar dâhil, tüm önemli konuların gündeme geleceğini" açıklamıştı.

Erdoğan'ın ziyareti Almanya'da özellikle muhalefet partilerinin eleştirisine neden olmuştu. Hür Demokrat Parti (FDP) ziyaret tarihinin sorgulanmaya değer olduğunu belirtirken, Sol Parti de Erdoğan'ın çalışma ziyareti yerine devlet ziyareti kapsamında gelmesine tepki göstermişti.

Erdoğan en son 2014 yılında Almanya'ya Başbakan sıfatıyla resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Türkiye'den Almanya'ya "devlet ziyareti" ise son olarak 2011 yılında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılmış, 2014'te de dönemin cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye'ye devlet ziyaretinde bulunmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde 2017 yılında yaşanan gerginlik 2018'de yerini normalleşme çabalarına bırakmıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de üçü çifte vatandaş olmak üzere, toplam yedi Alman vatandaşı siyasi suçlamalar nedeniyle hâlen tutuklu bulunuyor. Çoğu siyasi nedenlerle olmak üzere, 34 Alman vatandaşının da Türkiye'den çıkış yasağı nedeniyle ülkeden ayrılamadığı belirtiliyor.

DW/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

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