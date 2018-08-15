Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Merkel güçlü bir Türk ekonomisinin Almanya için de önemli olduğunu vurguladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'na bilgi veren cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Merkel görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, iki liderin, işbirliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla "daha da güçlendirilmesi" konusundaki kararlılıklarını teyit ettiğini bildirdi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmede Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının bir araya gelmesi konusunda da anlaştığı aktarıldı.

İki liderin, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Berlin'e yapacağı devlet ziyareti sırasında gerçekleştirecekleri görüşmeye de değindikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel ile Perşembe günü de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.