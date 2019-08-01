'Türkiye ve Amerika Vatandaşı IŞİD Üyesi Suriye’den ABD’ye Getirildi'

ABD, Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından bölgede gözaltında tutulan yabancı militanların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından yargılanmak üzere geri alınması çağrısını yaptığı dönemde, Suriye’de IŞİD saflarında çatışan hem Türkiye ve hem de ABD vatandaşı bir kişi yargılanmak üzere Suriye’den ABD’ye getirildi.
CNN televizyonunda yer alan haberi, ABD Adalet Bakanlığı da doğruladı. Suriye’den ABD topraklarına getirilen ve Suriye’de IŞİD saflarında savaştığı ifade edilen kişinin 23 yaşındaki Ömer Kuzu olduğu belirtiliyor.
Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Amerikalı yetkililere göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin gözaltında tuttuğu Ömer Kuzu’nun önce FBI gözetimine alındığı ve daha sonra da Teksas’a getirildiği belirtildi.
“2014 Ekim ayında kardeşiyle IŞİD’e katılmak üzere Houston’dan İstanbul’a gitti”
ABD basınına yansıyan haberlerde atıfta bulunulan resmi belgelere göre Ömer Kuzu’nun ve kardeşinin 2014 yılı Ekim ayında IŞİD’e katılmak üzere Houston’dan İstanbul’a gittikleri belirtiliyor.
Söz konusu belgeye göre, Kuzu FBI görevlilerine kendisinin ve kardeşinin Suriye’ye IŞİD tarafından kaçak yollarla sokulduğunu ve daha sonra da Irak’ın Musul kentine giderek IŞİD’den silah eğitimi aldığını anlattı.
Ömer Kuzu’nun daha sonra da Suriye’ye geri gönderilerek IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’ye bağlılık yemini ettiği belirtiliyor. Türkiye ve ABD’den çifte vatandaşlığa sahip olan Ömer Kuzu’nun 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması olası.
FBI’ın Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Mike McGarrity Ömer Kuzu’nun ABD’ye getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Bu durum IŞİD’e katılmak üzere yurtdışına giden ya da gitmeye teşebbüs edenlerin adalet önünde hesap vermesi konusunda FBI’ın kararlı olduğunun göstergesidir. Ömer Kuzu’nun işlemekle suçlandığı suçların hesabını vermesi amacıyla ABD’ye getirilmesiyle sonuçlanan FBI ekibinin yaptığı çalışmadan ve uluslararası ortaklarımızın çalışmalarından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde şu anda 50 farklı ülkeden yaklaşık bin IŞİD savaşçısı bulunuyor. ABD uzun süredir aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu ülkelere Suriye’de IŞİD saflarında savaştığı belirlenen vatandaşlarını geri almalarını ve yargılamaları çağrısında bulunuyor.
Geçtiğimiz ay da Rulan Asainov ABD’ye getirilmiş ve New York’ta yargılandığı davada terör örgütüne destek sağlamakla suçlanmıştı.
59 ABD vatandaşının IŞİD’e katılmak üzere Suriye ya da Irak’a gittiği ve bunların en az 10’unun ya gönüllü olarak ya da iade mekanizması üzerinden ABD’ye döndükten sonra terör bağlantılı suçlarla karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.
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