'Türkiye ve Amerika Vatandaşı IŞİD Üyesi Suriye’den ABD’ye Getirildi'

ABD, Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından bölgede gözaltında tutulan yabancı militanların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından yargılanmak üzere geri alınması çağrısını yaptığı dönemde, Suriye’de IŞİD saflarında çatışan hem Türkiye ve hem de ABD vatandaşı bir kişi yargılanmak üzere Suriye’den ABD’ye getirildi.

CNN televizyonunda yer alan haberi, ABD Adalet Bakanlığı da doğruladı. Suriye’den ABD topraklarına getirilen ve Suriye’de IŞİD saflarında savaştığı ifade edilen kişinin 23 yaşındaki Ömer Kuzu olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Amerikalı yetkililere göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin gözaltında tuttuğu Ömer Kuzu’nun önce FBI gözetimine alındığı ve daha sonra da Teksas’a getirildiği belirtildi.

“2014 Ekim ayında kardeşiyle IŞİD’e katılmak üzere Houston’dan İstanbul’a gitti”

ABD basınına yansıyan haberlerde atıfta bulunulan resmi belgelere göre Ömer Kuzu’nun ve kardeşinin 2014 yılı Ekim ayında IŞİD’e katılmak üzere Houston’dan İstanbul’a gittikleri belirtiliyor.