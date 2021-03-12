Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı

Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban ilçesinde Keban Barajı'ını besleyen Fırat Nehri'ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Balığı tartan balıkçılar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim boyunda olduğunu belirledi. İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik. Alabalığın yakalanması ve sudan çıkartılması zordur. Arkadaşlarla birlikte balığı çıkarabildik. İlk tutunca biz oltanın takıldığını düşündük. Çünkü çok kuvvetli bir balıktı. Güç uygulayamadık. Daha sonra da balık akara doğru yüzünce büyüklüğünü daha iyi anladık. Zor rastlanan, sudan çıkartılması ender olan bir türdü. 10 kilo 200 gram ağırlığındaydı. Bu zamana kadar olta balıkçılığı ve ticari olarak en büyük balık türüdür” dedi.