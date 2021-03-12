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Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı

12.03.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı

Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.

Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban ilçesinde Keban Barajı'ını besleyen Fırat Nehri'ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Yayar ve arkadaşları gördükleri balık karşısında şaşkına döndü. Balığı tartan balıkçılar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim boyunda olduğunu belirledi. İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

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Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik. Alabalığın yakalanması ve sudan çıkartılması zordur. Arkadaşlarla birlikte balığı çıkarabildik. İlk tutunca biz oltanın takıldığını düşündük. Çünkü çok kuvvetli bir balıktı. Güç uygulayamadık. Daha sonra da balık akara doğru yüzünce büyüklüğünü daha iyi anladık. Zor rastlanan, sudan çıkartılması ender olan bir türdü. 10 kilo 200 gram ağırlığındaydı. Bu zamana kadar olta balıkçılığı ve ticari olarak en büyük balık türüdür” dedi.

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Sportif balıkçılardan Harun Gülecen ise, “Bu balık bu boyuta ve yaşa kaçak avcılık ve illegal yöntemlerle yapılan avdan kurtulduğu için gelebildi. Türkiye’de, dünyada ve Avrupa’da bu boyutta, yaşta ve ağırlıkta balıklara rastlanmıyor. Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine biz balıktan parçalar ve numuneler gönderdik. Numunelerin sonucunda hayvanın 10 buçuk yaşında olduğu saptandı. 10 kilo 200 gram ağırlığında olduğu ve 115 santim uzunluğunda kayıtlara alınmıştı. Bu da gösteriyor ki kaçak avcılık ve illegal yöntemlerle avcılık yapılmadığı taktirde bizler bu manzara ile sık sık karşılaşabiliriz. Sizler bunu sürekli görebilirsiniz. Ama ülkemizde av yasağı olmasına rağmen illegal yöntemlerle yapılan avlardan dolayı bölgemizde sportif olta balıkçılığı kısıtlanmaktadır. Literatür kayıtlarında dünyada saptanmış olan en büyük balık 15 kilo 800 gram. Türkiye’de ve Avrupa'da şu anda bu balığın üstünde yaş, kilogram ve boyut olarak yok. Bu gökkuşağı alabalığıdır. Bir yılda ortalama 300 gram ağırlığa ulaşır. Zaten 10 yaşına vurduğunuz zaman bu balık gerçekten limitlerin çok çok üstünde olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.

İHA

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