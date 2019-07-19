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Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Devlet Emlak Komitesi Başkanı Kerem Hasanov'u kabul etti - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Çevre ve şehircilik alanında da diğer alanlarda olduğu gibi iki ülkedeki iş birliğini çok daha yukarıya çekecek çalışmaları yapma kararı aldık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile Azerbaycan arasında çevre ve şehircilik alanında iş birliğini yukarıya çekecek çalışma yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum, Azerbaycan Devlet Emlak Komitesi Başkanı Kerem Hasanov'u bakanlıkta kabul etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu belirten Kurum, bakanlık olarak çevre ve şehircilik alanında birçok faaliyette bulunduklarını söyledi. Kurum, tapu-kadastrodan, kentsel dönüşüme, sosyal konut üretiminden, millet bahçeleri ve coğrafi bilgi sistemlerine kadar şehircilikte birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı.

Azerbaycan'dan gelen konuk yetkililerle bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Çevre ve şehircilik alanında da diğer alanlarda olduğu gibi iki ülkedeki iş birliğini çok daha yukarıya çekecek çalışmaları yapma kararı aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu bilgi birikimimizi kardeş ülkemizin ilgili bakanlığı ile paylaşmış olacağız. Yine değerli Başkanımız da kendi başkanlığı içerisindeki, bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşacak. Hemen yarından itibaren heyetlerimiz çalışmalara başlayacak."

Bakan Kurum, iki kardeş ülkenin siyasi ve ekonomik anlamdaki birlikteliklerini çevre ve şehircilik anlamında da çok daha üst noktalara getirmek istediklerini kaydetti.

Hasanov da tapu kadastro, kentsel dönüşüm, taşınmazların durumu ve coğrafi bilgi sistemleri gibi şehircilik konularında ortak çalışmalar yürütüleceğini belirterek, desteğinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden oluşan teknik bir heyetin Azerbaycan'a giderek iş birliği yapılacak konulara ilişkin görüşmeler yapması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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