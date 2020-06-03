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  4. Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı

Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 08:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

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