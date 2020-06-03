Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bug\u00fcnk\u00fc say\u0131s\u0131nda yay\u0131mlanan milletleraras\u0131 antla\u015fmaya g\u00f6re, her iki taraf\u0131n ge\u00e7erli pasaport hamili vatanda\u015flar\u0131, bir di\u011fer \u00fclkeye 90 g\u00fcn s\u00fcreyle seyahatlerinde vize y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnden muaf tutulacak.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Uygulama h\u0131zla yay\u0131l\u0131yor! Taksiciler isyan ettiKoronavir\u00fcs\u00fc yenenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcnya genelinde 3 milyonu ge\u00e7tiKoronavir\u00fcsle m\u00fccadele eden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n son mesaj\u0131 y\u00fcrek par\u00e7alad\u0131