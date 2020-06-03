HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ve Azerbaycan Arasında Vizeler Karşılıklı Olarak Kaldırıldı

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Vizeler Karşılıklı Olarak Kaldırıldı

03.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Buna ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Vizeler Karşılıklı Olarak Kaldırıldı

Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Buna ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Milletlerarası Andlaşma” başlığıyla yayımlanan kararda, 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma” uyarınca iki ülke arasındaki seyahatlerde vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Buna göre Türk ve Azerbaycan vatandaşları iki ülke arasında vizesiz olarak seyahat edebilecek ve 90 günlük süreyi kapsıyor. 90 günün üzerinde kalmak isteyen kişilerinse ikamet vizesi başvurunda bulunması gerekiyor.

Vizesiz seyahatten yararlanabilmek için, Türkiye’ye gelecek Azerbaycan vatandaşları ya da Azerbaycan’a gidecek Türk vatandaşlarının pasaportlarının geçerlilik süresinin, en az 6 ay olması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Bugün yeniden başladıBugün yeniden başladı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Türkiye ve Azerbaycan arasında flaş vize kararı!

Türkiye ve Azerbaycan arasında flaş vize kararı!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Murat Dalkılıç'tan O Ses Türkiye paylaşımı! Yeni jüri mi olacak?

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Diğer Haberler
39 gün yoğun bakımda tedavi gördü, uyanınca ‘kıymalı yumurta’ istedi

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

TÜRKSAT uyduları ne zaman uzaya gönderilecek? Tarih belli oldu

Uyduların uzaya gönderileceği tarih belli oldu

Koronavirüs nedeniyle park yasağı getirilmişti! Yeni gelişme

Virüs nedeniyle park yasağı getirilmişti

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var

Yalova Belediyesi’nde gözaltılar var

Bakan Soylu böyle takip etti! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu böyle takip etti! Etkisiz hale getirildiler

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi uyarısı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.