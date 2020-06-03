Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Buna ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Milletlerarası Andlaşma” başlığıyla yayımlanan kararda, 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma” uyarınca iki ülke arasındaki seyahatlerde vize uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Buna göre Türk ve Azerbaycan vatandaşları iki ülke arasında vizesiz olarak seyahat edebilecek ve 90 günlük süreyi kapsıyor. 90 günün üzerinde kalmak isteyen kişilerinse ikamet vizesi başvurunda bulunması gerekiyor.

Vizesiz seyahatten yararlanabilmek için, Türkiye’ye gelecek Azerbaycan vatandaşları ya da Azerbaycan’a gidecek Türk vatandaşlarının pasaportlarının geçerlilik süresinin, en az 6 ay olması gerekiyor.

