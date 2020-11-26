Türkiye ve Azerbaycan'dan Fransa'ya sert tepki

Azerbaycan "Hiçbir güç kendi toprağımızdan çıkmamızı talep edemez" dedi.Fransa Senatosu'nun Fransız hükümetini Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağıran ve dün oylanarak kabul edilen kararına Azerbaycan ve Türkiye'den sert tepki geldi. Kararda uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da, Ermeni işgalinin başladığı 1994 yılındaki sınırların yeniden tesis edilmesi isteniyor.

Azerbaycan, Fransa Senatosu'nda alınan kararın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini ve kendisi açısından "bir kağıt parçasından ibaret olduğunu" bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından yapılan yazılı açıklamada kararın BMGK daimi üyesi ve Minsk Grubu eş başkanı olarak Fransa'nın tarafsızlığı ve niyetleri konusunda soru işaretleri oluşturduğu belirtilerek arabulucu ülke olarak Fransa'nın yansız ve adil davranması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Karar metninde yer alan Azerbaycan ve kardeş Türkiye'ye yönelik sahte suçlama ve iftiraları kararlılıkla reddediyor, Karabağ'daki anlaşmazlığın tarihini, siyasi ve hukuki boyutlarını çarpıtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.