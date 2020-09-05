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Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2020 22:09 | Son Güncelleme

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Tatbikatta 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sistemi yer aldı.

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TEMSİLİ HEDEFLER TEK TEK İMHA EDİLDİ

Tatbikat, temsili düşmanın keşif ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ile başladı. Sabotaj ve provokasyonlara yanıt olarak düşmanın temsili hedefleri füze ve top atışlarıyla imha edildi, ardından birlikler karşı taarruz başlattı.

Türk ve Azerbaycan birlikleri taarruzla temsili düşman mevzilerini ele geçirdi, düşmanın ateş noktaları ve zırhlı araçları imha edildi.

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BELİRLİ BÖLGELERE HAVADAN İNDİRME

Tatbikat kapsamında düşmana ait insansız hava araçları etkisiz hale getirildi, rezerv güçlerine havadan saldırı düzenlendi. Özel birliklerin de katıldığı tatbikatta belirli bölgelere havandan indirme yapıldı.

Savaş uçaklarının farklı görevler icra ettiği tatbikatın sonunda helikopterler Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak uçuş gerçekleştirdi.

Tatbikatı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talıbov ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay da izledi. (AA)

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