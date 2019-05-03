Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerince Azerbaycan’da düzenlenen “Mustafa Kemal Atatürk 2019” isimli ortak askeri tatbikat sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılan ortak tatbikatta binden fazla askeri birliğin yanı sıra, yaklaşık 60 zırhlı araç, 30 topçu bataryaları, yaklaşık 20 helikopter ve diğer askeri araçlar yer aldı.

Albay Murat Dirik, "İki ülke arasında uzun yıllardır devam eden askeri işbirliğin koordinasyon neticesinde fevkalade bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. İki ülke askerlerinin bu askeri tatbikat neticesinde ortak çalışabilme, birbirini anlayabilme ve birbirlerinin harp, silah ve gereçlerini tanıma ve kullanma konusunda iyi bir eğitim vesilesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada tatbikatlarla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

