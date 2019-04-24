"Türkiye ve Balkan gençleri arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz"

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"Balkanlar aslında Avrupa’nın gözbebeği. Bir Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar olarak sizlerin tecrübeleri çok önemli. Dünyanın ve özellikle Avrupa’nın huzuru için Balkanların istikrarı çok önemli. Biz Türkiye olarak bu istikrara katkı sağlamak için bu programı yapmaya karar verdik. Sadece Sırbistan Sancak bölgesinde değil, Balkanlar'ın her ülkesinde ‘Balkan Gençlik Okulu’ projesini hayata geçirdik."

Eren, YTB olarak gençlere büyük önem verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

Balkan coğrafyasının Türkiye için önem arz ettiğini belirten Eren, özellikle Balkan ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumunun tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle yürütülen “Balkan Gençlik Okulu” programı kapsamında Sırbistan’ın Sancak bölgesinden gelen gençler YTB'yi ziyaret etti.

Programın, Türkiye ve Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin ortak projeler yürütmesine zemin hazırlayacağına işaret eden Eren, "Gençlerin zihin dünyalarının birbirine yaklaşması çok çok önemli. Biz sekiz farklı Balkan ülkesinde bu programı yaparak Türkiye ve Balkanlar'da yaşayan gençler arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğu son Sırbistan ziyaretinde Sancak bölgesinin önemini göstermiştir. Türkiye’nin verdiği önemi sizler bizlerden iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Eren, konuşmasının ardından akademi programını başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını takdim etti.

- Balkan Gençlik Okulu Programı

Balkan Gençlik Okulu Programı ile ortak tarihi ve kültürel mirasa ilişkin aylık seminerler, kitap ve belgesel okuma atölyeleri, Osmanlıca kursu, tercüme ve yayın, panel ve kültürel gezi gibi faaliyetler düzenleniyor.

Öğrencilerin, tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanında yeni bilgiler edineceği ikişer aylık eğitim programı, Türkiye gezisiyle son buluyor.

Gençler, YTB ziyaretinden önce Çanakkale ve İstanbul’u gezdi.

