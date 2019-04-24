HABER

"Türkiye ve Balkan gençleri arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Türkiye ve Balkanlar'da yaşayan gençler arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle yürütülen “Balkan Gençlik Okulu” programı kapsamında Sırbistan’ın Sancak bölgesinden gelen gençler YTB'yi ziyaret etti.

Gençleri kabul eden YTB Başkanı Abdullah Eren, programın bütün Balkan ülkelerinde uygulandığının altını çizerek gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Balkan coğrafyasının Türkiye için önem arz ettiğini belirten Eren, özellikle Balkan ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumunun tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Eren, YTB olarak gençlere büyük önem verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Balkanlar aslında Avrupa’nın gözbebeği. Bir Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar olarak sizlerin tecrübeleri çok önemli. Dünyanın ve özellikle Avrupa’nın huzuru için Balkanların istikrarı çok önemli. Biz Türkiye olarak bu istikrara katkı sağlamak için bu programı yapmaya karar verdik. Sadece Sırbistan Sancak bölgesinde değil, Balkanlar'ın her ülkesinde ‘Balkan Gençlik Okulu’ projesini hayata geçirdik."

Programın, Türkiye ve Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin ortak projeler yürütmesine zemin hazırlayacağına işaret eden Eren, "Gençlerin zihin dünyalarının birbirine yaklaşması çok çok önemli. Biz sekiz farklı Balkan ülkesinde bu programı yaparak Türkiye ve Balkanlar'da yaşayan gençler arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğu son Sırbistan ziyaretinde Sancak bölgesinin önemini göstermiştir. Türkiye’nin verdiği önemi sizler bizlerden iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Eren, konuşmasının ardından akademi programını başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını takdim etti.

- Balkan Gençlik Okulu Programı

Balkan Gençlik Okulu Programı ile ortak tarihi ve kültürel mirasa ilişkin aylık seminerler, kitap ve belgesel okuma atölyeleri, Osmanlıca kursu, tercüme ve yayın, panel ve kültürel gezi gibi faaliyetler düzenleniyor.

Öğrencilerin, tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanında yeni bilgiler edineceği ikişer aylık eğitim programı, Türkiye gezisiyle son buluyor.

Gençler, YTB ziyaretinden önce Çanakkale ve İstanbul’u gezdi.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Şengül'ü yakarak öldürmekten yargılanan sevgilisi: Benzini kendisi döktüŞengül'ü yakarak öldürmekten yargılanan sevgilisi: Benzini kendisi döktü
Saruhanlı’da don ve dolu bağlarda zarara neden olduSaruhanlı’da don ve dolu bağlarda zarara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Eren Balkan Gençlik Okulu Balkan ülkeleri YTB

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.