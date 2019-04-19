Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanıyor

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Görüşmelerin ardından İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan ile özellikle son dönemlerde çok güzel ilişkilerin olduğunu vurguladı.

İnce, Kırklareli'nde bir restoranda düzenlenen Kırklareli Beğendik-Burgaz Rezovo köyleri arasında açılması planlanan kara sınır kapısı toplantısına katılarak, Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Milko Berner, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolusu Nuray İnöntepe, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, İller idaresi Daire Başkanı Önder Bozkurt, İçişleri müşavirleri Erkan Yüceaslan, Ahmet Kanatoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, AB ve Dışilişkiler Daire Başkanı Savaş Ünlü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu ile görüştü.

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türkiye ile Bulgaristan arasında yer alan nehir üzerine bir köprü yapılarak, hudut kapısı açılması için çalışmaları ele aldık. Bu çerçevede teknik ve hukuki çalışmalar başlatıldı" dedi.

Her iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında sonuç getirici projeler yürütüldüğünü ifade eden İnce, Bulgaristan'ın Rezovo ile Kırklareli'nin Beğendik köyleri arasında yer alan nehir üzerine bir köprü yapılması çalışmalarının ele alındığını aktardı.

İnce, Türkiye ile Bulgaristan arasında yer alan nehir üzerine bir köprü yapılarak, hudut kapısı açılması için çalışmaların ele alındığını belirterek, "Bu çerçevede teknik ve hukuki çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki günlerde adım adım, hızlı bir şekilde bu konuda ilerleyeceğiz. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Ben her iki ülke için özellikle Kırklareli için bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. En kısa sürede bu projeyi gerçekleştirip hem o bölgedeki turizmi geliştirici hem de o bölgede yaşayan insanlara kolaylık sağlayacağı projeyi hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Milko Berner ise "İki ülke arasındaki çok ilginç bir projeyi hayata geçirmek için attığımız ilk adımdı bu toplantı. Bu proje tamamen iki ülke arasındaki mükemmel projelerin devamı niteliğinde. Gelecekte de bu iyi ilişkilerin idamesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İnce ile Vali Bilgin, Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Milko Berner'e hediyeler takdim etti.

Ardından, İnce ve beraberindekiler 112 Acil Çağrı ve Komuta Merkezini gezerek bilgi aldı.

