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Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

KTSO Başkanı Soner Ilık: - "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye ve Bulgaristan arasına yapılması planlanan yeni hudut kapısının iki ülke arasındaki iyi ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.

Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni hudut kapısı planlanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Geçen hafta İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuyla ilgili kentte birtakım ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Ilık, "Beğendik köyü ile Bulgaristan arasına yapılması planlanan hudut kapısı, komşu iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmaların olumlu yönde gerçekleşmesi halinde turizm ve ticari alışverişin artması ve ilimiz ekonomisinde önemli oranlarda artışların olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ilık, ekonominin canlanması için her türlü çalışmaya katkı vermeye hazır olduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
hudut Kapı planlanma

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