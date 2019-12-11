'Türkiye ve Çin Dünyanın En Çok Gazeteci Hapseden Ülkeleri' 

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2019 Basın Özgürlüğü raporunu yayınladı. Rapora göre mesleki faaliyetlerinden dolayı dünya çapında hapsedilen gazeteci sayısı en az 250. Rapor cezaevindeki gazeteci sayısının en yüksek olduğu ikinci ülkenin Türkiye ilkininse Çin olduğunu gösteriyor.

Raporda, gazetecilerin en çok hapsedildiği ülkeler sırasıyla Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından Eritre, Vietnam ve İran oldu.

Merkezi New York’ta bulunan CPJ’nin 2019 raporunda, “Otoriter liderler Şi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman ve Abdulfettah el Sisi eleştirel medyaya karşı tutumlarını değiştirecek gibi görünmüyorlar” denildi.

Çalışmada Türkiye’nin son dört yıldır dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi konumunda olmadığı kaydediliyor. Ancak bu durumun Ankara’nın bağımsız gazeteciliği devre dışı bırakmasından ve mahkemesini bekleyen gazetecileri serbest bırakmasından kaynaklandığı şu ifadelerle belirtiliyor:

“Geçen seneki 68 sayısından bu yılki 47'ye düşüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükumetinin 100'ün üzerinde haber kurumunu kapatmak ve çalışanlarından pek çoğunu terörizmle suçlayarak yaptığı bağımsız habercilik ve eleştiriyi yok etme çabalarının başarısını yansıtıyor.”