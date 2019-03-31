Türkiye ve dünyada haftanın olayları

İşte 35 karede bu hafta yaşananlar...

Haftanın fotoğrafları

Galler Prensi Charles (sağda) ve eşi Cornwall Düşesi Camilla (solda), resmi ziyaret kapsamında Küba’nın başkenti Havana'ya geldi. Prens Charles ve eşi Camilla, İngiliz Klasik Araba etkinliğine katıldı. ( Yander Zamora - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile Yeni Eskişehir Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hakan Çalhanoğlu (10) rakibiyle mücadele etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, ilkbaharla turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor. Konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi görme imkanı buluyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Hassona apartmanı harabeye döndü. Filistinliler, harabeye dönen binanın bulunduğu alanı inceledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'de Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. Milli futbolcular, maç öncesi ısınmaya üzerinde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello brother" (Merhaba Kardeşim) yazısının yer aldığı pankartla çıktı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" projesi, Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nevmekan ve Nevmekan Sahil'de de, 100 bini aşkın kitap kapasitesiyle 24 saat hizmet sunuluyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Sahiplerince yapılan el emeği göz nuru, birbirinden farklı kıyafet ve kostümlerle objektif karşısına geçen kediler, meraklı bakışlarıyla adeta bir model gibi poz verdi. Esnek bedenleri, hızlı refleksleri, güçlü koku alma duyusu ve hassas kulakları gibi bir çok ayırt edici özelliğe sahip kediler, genelde ev hayvanı olarak besleniyor ve insanlarla olan yakın arkadaşlıkları dikkati çekiyor. İran kırması "Ozi" adlı kedi de sahibinin ördüğü papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı. ( Orhan Karslı - Anadolu Ajansı )

İzmir’in Foça ilçesi tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Fotoğraf tutkunları gruplar halinde ilçeye gelerek, görüntüleri objektifleriyle ölümsüzleştiriyor. Ülkemizde Ege kıyılarının geleneksel yapılarından biri olan yel değirmenleri, gün batımındaki silüetiyle güzel görüntü oluşturdu. ( Ahmed Melik Yağmur - Anadolu Ajansı )

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde düzenlenecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası öncesi üçüncü dönem kamp çalışmalarına Erzurum'daki 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. ( Fahrettin Gök - Anadolu Ajansı )

Moğolistan'ın en kuzeyinde, Güney Sibirya'da ıssızlığın ortasında bir avuç Türk. Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki Moğolistan'da sayıları sadece 800 kadar. Duha Türkleri, dünyada nüfusun en seyrek olduğu yerlerden birinde geyik sürüleriyle izole bir hayat sürdürüyor. ( Tuğrul Çam - Anadolu Ajansı )

Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve büyük mimarın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'nden esinlenilerek Kayseri'ye inşa edilen Organize Sanayi Fevzi Mercan Camii, cuma namazı sebebiyle sanayicilerin yanı sıra çevreden gelen vatandaşlarla doldu taştı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Yeni Zelanda’nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırasının ardından gelen ilk cuma günü Christchurch'deki Hagley Park'ta cuma namazı kılındı. Bir kadın polis memuru sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi. ( Peter Adones - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen çocuklar güneşli havada karın keyfini çıkarttı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

İstanbul Akvaryumu'nda çalışan dalgıçlar, deniz canlılarını beslerken akvaryumun bakım işerini de gerçekleştiriyorlar. Dalgıçlar akvaryumu ziyaret edenlerin de ilgi odağı oluyorlar. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Kapanış Töreni’ne katıldı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak karşılık verdi. Bazı Filistinliler, gösteriye koltuk değnekleri ile katıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Iğdır'da gün batımı Tuzluca ilçesinde bulunan Tekelti Dağı ile görüntülendi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Haftanın fotoğrafları - Anadolu Ajansı Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak ve onun etrafında sıralanan evler, gece şehrin ışıkları ile görüntülendi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Arjantin ile Venezuela A milli futbol takımları hazırlık maçında, Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Arjantin milli takımının futbolcusu Matias Suarez (sağda), rakibi Ronald Hernandez (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Guinness Dünya Rekorlarına göre 2017'de tek nefeste su altında en uzun yürüyen kadın ünvanını alan serbest dalgıç Bilge Çingigiray, ikinci rekor denemesini kadınlar için yapacak. Çingigiray, 81 ildeki tüm kadınlara armağan etmeyi düşündüğü rekorunda, tek nefeste 81 metre yürümeyi hedefliyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 19'uncu haftasında başkent Paris'te devam etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Konya'nın Karapınar İlçesi'nde, kış aylarının soğuk günlerini ahırlarda geçiren koyunlar, baharın gelmesiyle birlikte meralara sürüldü. Bindikleri atlarla ayrı koyun sürülerini karıştırmamak için çaba sarfeden çobanlar, günbatımıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesi vatandaşları selamladı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinde en büyük hasar Mozambik'te meydana geldi. Mozambik'in Beira Uluslararası Havalimanı da kasırgada zarar gördü. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin, sisli havadan faydalanarak sızma girişiminde bulunduğu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 2 askerin şehit olduğu Temel Çakır Üs Bölgesi, basın mensupları tarafından görüntülendi. Kahramanca mücadele ederek tepeyi teröristlere teslim etmeyen Mehmetçik, olay anını ve bölgede yürütülen terörle mücadeleyi anlattı. ( Orhan Onur Gemici - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Eskişehir Stadı'nda, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye - Moldova maçını izledi. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçakları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'nin batısındaki ofisini bombaladı. Saldırı sonucu binadan alev ve dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen "40 dakika ders, 40 dakika teneffüs" uygulaması öğrencilerin hayatına renk kattı, başarılarını artırdı. Okulun her bölümü etkinlik alanına dönüştürüldü. ( Oktay Özden - Anadolu Ajansı )

stanbul Üsküdar sahilinde Kız Kulesi'nin silüeti ve rengarenk balonlar güzel görüntü oluşturdu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'nun konuşmasını dinleyen vatandaşlar dev Türk Bayrağı açtı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 21'incisi düzenlenen "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı. Konuşmaların ardından, Shaman Dans Tiyatrosu'nun "Anadolu Aşk Efsaneleri" isimli gösterisiyle festivalin açılışı gerçekleştirildi. ( Yusuf Koyun - Anadolu Ajansı )

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü İtfaiye Daire Başkanlığınca düzenlenen tatbikatta, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencilerinin performansı göz doldurdu. Ekipler tatbikatta senaryo gereği yaşanan deprem sonrası acil durum kriz merkezi oluşturuldu, enkaz altından yaralılar kurtarıldı, özel platformdaki yangına müdahalede bulunuldu. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askeri kampı yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Vatandaşlar, saldırı sonrası çevrede hasar gören araçları inceledi. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )