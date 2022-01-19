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Türkiye ve Ermenistan Arasında Uçuşlar Başlıyor

19.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında karşılıklı tarifeli seferler başlıyor. İlk seferler 2 Şubat tarihinde yapılmaya başlanacak

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcilerinin Rusya’nın başkenti Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında karşılıklı tarifeli seferler başlıyor. Görüşmede iyi niyet göstergesi çerçevesin de uçuşların başlamasına karşılıklı olarak onay verilmişti.

Türkiye ve Ermenistan arasında uçuşların başlamasıyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak" ifadelerine yer verildi.

Erbil'le yapılacak uçuşların da takvimi belirlendi

Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında Kuzey Irak'ın Erbil şehrine yapılacak uçuşlarla ilgili de bilgi verdi. Buna dair olarak da "Anadolujet'in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlayacak. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek" denildi

Öte yandan Anadolu Jet firmasının Gaziantep ve Erbil arasındaki uçuşlarının da 24 Ocak tarihinden itibaren başlayacağı da duyuruldu. Kuzey Irak ve Türkiye arasındaki uçuşlar COVID-19 salgını nedeniyle durdurulmuştu.

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