Türkiye ve Fransa Arasında Karşılıklı Açıklamalarla Gerginlik Arttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yle Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz ve Libya krizini görüşmek üzere, Avrupa Birliği üyesi 7 Akdeniz ülkesini, Fransa'nın Korsika adasında topladı. Macron, toplantı öncesinde "Türkiye'nin tek taraflı tutumlarına karşı, AB içinde ortak bir tutum belirlemeye çalışıyoruz. Bu adımlara karşı daha kararlı ve birlik içinde olmalıyız" dedi. Macron, nihai hedeflerinin "Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa" geçmek olduğunu ancak, bunun için önce Türkiye'nin tek taraflı girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. AB üyesi 7 Akdeniz ülkesi, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi liderleri bugün MED-7 Forumu çerçevesinde Fransa'nın Korsika adasında bir araya geliyor. Forum öncesi kısa bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, toplantıda Türkiye'nin attığı Doğu Akdeniz ve Libya adımları karşısında, 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB liderler zirvesi öncesi, "Akdeniz Paktı" gibi bir uzlaşma çerçevesinde, 7 Akdeniz ülkesi olarak, ortak bir tavır ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi. Macron, Avrupa ve Akdeniz'in, enerji ve savunma strateji gibi konularında kendi stratejilerini üretmesi gerektiğini, bu konuların yalnızca NATO'ya bırakılamayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı "Türkiye bugün artık bölgede bir müttefikimiz değil. NATO müttefiki ama, Courbet gemisine yaptığı kabul edilemez. Libya Hükümeti’yle kabul edilemeyecek bir anlaşma imzaladı. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde petrol aradı. Türk halkı büyük bir halk ve bundan farklı bir şeyi hakediyor. Akdeniz Paktı'ndan söz ettim. Bu Pakt’la Türkiye’yle de birlikte hareket etme kapasitesini bulmalıyız. Ama Türkiye'ye karşı daha açık ve kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Elbette, Türk milletine Türk halkına değil, ama Erdoğan Hükümeti'nin Yunanistan'a karşı uyguladığı tek taraflı uygulamalar ve provokasyonlar nedeniyle böyle bir tutum aldık" Kırmızı çizgilerimiz Macron, Fransa'nın kırmızı çizgilerinin "egemenlik hakkına ve uluslararası hukuka saygı ile tek taraflı tüm girişimlerden kaçınmak" olduğunu, bunlardan da taviz veremeyeceklerini de dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı "Bizim isteğimiz her türlü gerilimden kaçınmak. Ama bu pasif kalmak anlamına da gelmiyor. Hepimizin hedefi bir uzlaşma yolu bulmak. Türkiye'nin hedeflerinin netleşmesi gerekiyor" dedi.

Macron, Med 7 toplantısında, kırmızı çizgileri belirlemek ve bu alanda bir güç ortaya koymak ve Türkiye'yle realist bir şekilde yeniden diyaloğa girmeyi istiyoruz. Ama biz şartlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. AB içinde de daha açık ve birlik içinde bir tavır belirlenmesini istiyoruz" diye konuştu. "Mare Nostrum ve diyalog" mesajı Macron, nihai amaçlarının Türkiye’yle yapıcı bir diyaloğa girmek olduğunu da belirterek, Akdeniz için yeniden "Mare Nostrum/Bizim deniz" ifadesini kullanarak, bir taraftan Türkiye'ye karşı kararlı tutum alınması gerektiğini savundu. Diğer taraftan da "çatışma değil, barış" çağrısı yaptı. Macron "Bizi tansiyonu yükseltmekle itham ettiler, hatta bir çoğu Türkiye’yle sırt sırta göstermek istedi. Ama Fransa hiçbir zaman, hiçbir ülkenin sularında tek taraflı eylemlerde bulunmadı. Benim en net isteğim, Türkiye’yle yapıcı bir diyaloğa girmek. Çünkü başka şans yok. Hepimiz Akdenizliler olarak barış içinde yaşamalı ve Mare Nostrum ruhunu yeniden bulmalıyız. Kültürel, akademik değişim, halkın rahat iletişimi, barışçıl bir şekilde, enerjinin özgür dolaşımını istiyoruz, çatışmanın değil. Türkiye'nin de bu yönde davranması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'a mesajları doğrudan iletiyorum" Macron, medya aracılığıyla Türkiye'ye mesaj iletmediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndermek istediğinde bunu hep doğrudan yaptığını, ancak özel alandaki mesajlarla, kamuya açıkladığı mesajların aynı olduğunu da vurguladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Fransa Cumhurbaşkan Macron’a Sert Yanıt Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yle ilgili değerlendirmelerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yayımladığı bir dizi mesajla yanıt verdi. Çelik, Macron’un doğrudan Erdoğan’ı hedef alması konusunda “Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur” ifadelerini kullandı. Çelik paylaşımda “Macron “sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur.Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir” dedi.