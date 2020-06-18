Türkiye ve Fransa arasında Libya gerilimi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, NATO savunma bakanlarının videokonferans aracılığı ile dün başlayan iki günlük toplantısında Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yaptı. Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Parly toplantıda Türk gemilerinin bir Fransız askeri gemisine "aşırı saldırgan" şekilde müdahale ettiğini ve bunun "çok ağır bir olay" olduğunu söyledi.

Fransız kaynaklarına göre kısa bir süre önce Türk askeri gemileri, Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi çerçevesinde şüpheli bir fırkateyni kontrol etmeye çalışan bir Fransız gemisine yanaştı. Fransız yetkililer, fırkateynlerin eşlik ettiği Türk gemilerinin, Fransız gemisine üç kez hedef izleme radarı yönelttiğini iddia ediyor. Askeri düzende bu tür radar sistemleri, ateşlemeye hazırlık için kullanılıyor.

Parly, konuyu NATO savunma bakanları toplantısında gündeme getirmeden önce Reuters haber ajansına konuşan bir Fransız yetkili olayla ilgili olarak "Bu, müttefik bir ülkenin bir NATO gemisine karşı kabul edilemeyecek saldırgan müdahalesidir. Bir NATO gemisine yapılan bu müdahaleyi kabul edemeyiz" şeklinde açıklamalar yapmıştı.