HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkileri ne boyutta?

Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkileri ne boyutta?

26.10.2020 19:13 | Son Güncelleme

İki ülkenin karşılıklı boykot çağrıları üzerine Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkilerine dair rakamları derledik.

Türkiye ve Fransa ekonomik ilişkileri ne boyutta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı konuşmada Fransa'yla son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu ise "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.

Bunun üzerine Fransa Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında Fransa'ya 7,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilirken Fransa'dan 6,3 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.

Fransa, 2019 yılında Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7. ülke oldu.

İhracat ve ithalatta hangi ürünler başta geliyor?

Dışişleri Bakanlığı'na göre Türkiye'nin Fransa'ya sattığı başlıca ürünler şu şekilde: Otomobil sanayi ürünleri, hazır giyim, otomobil yan sanayi ürünleri, elektrikli ev aletleri, genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar, tekstil endüstrisi ürünleri ve elektrikli cihazlar.

Türkiye'nin Fransa'dan ithal ettiği ürünler ise şöyle: Uçak ve uzay endüstri ürünleri, otomobil (yan) sanayi ürünleri, genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar, temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler.

Türkiye'de 1.524 Fransa sermayeli şirket var

Türkiye'de 1.524 Fransa sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Merkez Bankası verilerine göre 2002-2018 döneminde Fransa sermayeli firmalar tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde Türkiye sermayeli firmaların Fransa'ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı ise 235 milyon dolar olarak hayata geçti.

2019 yılında Türkiye'yi 875 bin 957 Fransız turist ziyaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklamaAlmanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
Hadise'nin yeni imajı olay oldu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı
ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı
NASA'dan tarihi keşif: Ay'ın yüzeyinde su bulundu
NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
2 yaşındaki çocukla akıllara durgunluk veren gösteri
Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Ermenistan, PKK'lıların Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.