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Türkiye ve Gürcistan arasında geçiş kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan Vize Kolaylığı Anlaşması’na yapılan ekleme ile iki ülke vatandaşları, karşılıklı olarak seyahatlerde kimlik kartları ile giriş çıkış yapabilecek.Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan 4 Nisan 1996 tarihli Vize Kolaylığı Anlaşması’na yeni bir ekleme yapıldı.

Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan Vize Kolaylığı Anlaşması’na yapılan ekleme ile iki ülke vatandaşları, karşılıklı olarak seyahatlerde kimlik kartları ile giriş çıkış yapabilecek.
Türkiye ve Gürcistan arasında imzalanan 4 Nisan 1996 tarihli Vize Kolaylığı Anlaşması’na yeni bir ekleme yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesi ile Türkiye ve Gürcistan vatandaşları, karşılıklı olarak seyahatlerde kimlik kartları ile giriş çıkış yapabilecek. Bu çerçevede karşılıklı seyahatlerde kullanılacak olan kimlik kartlarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun makinada okunabilir olması gerekiyor. Türk vatandaşları için ICAO standartlarına uygun makinada okunabilir kimlik kartı yürürlüğe girene kadar mevcut tek dilli kimlik kartı kullanılabilecek. Eski kimlik kartları ile geçişlerin devam etmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu, ayrıca yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan kişilerin olduğunun tespit edilmesinden dolayı 1 Eylül tarihi itibariyle Gürcistan’a çıkış yapacak Türk vatandaşlarının eski kimlik kartları geçerli olmayacak.

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