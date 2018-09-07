Türkiye ve Hollanda karşılıklı büyükelçilerini atadı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan büyükelçilerin bugün açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli, Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanının ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

Hollanda hükümeti de Ankara Büyükelçiliği'ne Marjanne de Kwaasteniet'i atadı. Kwaasteniet de ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

- Türkiye'nin yeni Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli

Şaban Dişli, 22 Şubat 1958'de Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitiren Dişli, yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı ve Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programı'na katıldı.