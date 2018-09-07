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Türkiye ve Hollanda karşılıklı büyükelçilerini atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye ve Hollanda, karşılıklı atanan büyükelçilerini açıkladı - Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı - Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet oldu

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan büyükelçilerin bugün açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli, Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanının ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

Hollanda hükümeti de Ankara Büyükelçiliği'ne Marjanne de Kwaasteniet'i atadı. Kwaasteniet de ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

- Türkiye'nin yeni Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli

Şaban Dişli, 22 Şubat 1958'de Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitiren Dişli, yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı ve Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programı'na katıldı.

Dişli, Hollanda'da banka genel müdürlüğü yaptı ve Yurt Dışı Bankalar Birliği kuruculuğu ile Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti kurucu üyesi olan Dişli, 22, 23 ve 24. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi.

Şaban Dişli, 22. dönemde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği, 23. dönemde AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı, 24. dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanlığı yaptı.

Dişli, çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca biliyor.

- Türkiye - Hollanda son dönem ilişkileri

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

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Hollanda Türkiye

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