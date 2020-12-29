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Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

29.12.2020 19:44 | Son Güncelleme:
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Türkiye ve İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Ticaret Bakanı Ruhsar, “Anlaşma olmasaydı, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk, an itibarıyla ortadan kalkmıştır” dedi

İngiltere’nin Brexit süreciyle Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte Türkiye ile İngiltere arasında bugün serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Türkiye adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott’un imza attığı serbest ticaret anlaşması törenine, Corona virüsü salgını nedeniyle Londra’yla uçuş trafiği de durdurulmuş olduğu için Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle katıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, İngiltere ile AB arasındaki Brexit süreci 1 Ocak 2021’de tamamlandığında Türkiye’yle arasındaki Gümrük Birliği’nin de sona ereceğine dikkat çekildi. Bu nedenle Ankara

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